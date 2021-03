El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con 452 votos positivos, en lo general y en lo particular, reformas a la Ley de Migración para incorporar la perspectiva de género como principio para la determinación de la política migratoria. A pesar de la abrumadora votación a favor del dictamen, el legislador de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó su inconformidad y aprovechó para criticar la política que en esta materia desarrolla el Gobierno Federal.

“No podemos dejar al Ejecutivo, sea quien sea su titular, la capacidad de determinar de manera operativa. Llegamos al uso de la Guardia Nacional en la frontera, lo probé con un video que no me dejaron exhibir los miembros de mi propio partido en la Comisión Permanente. Yo quiero decir que ha mejorado desde luego. Ya se fue Trump, ya no hay tanta exigencia, se ha aflojado, pero que sigue siendo un problema a resolver”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)