A pesar de que la oposición reclamó que el dictamen es un traje a la medida del fiscal Gertz Manero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría, el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.

La legisladora emecista, Martha Tagle, reclamó que en esta nueva ley no se atiende a las víctimas, porque al titular de la FGR no le interesan.

“Nos señalan que esta iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, con un trato preferente para el fiscal general y su equipo técnico. Pacto de caballeros. Ese equipo técnico fue el que dio el visto bueno para aprobar algunas modificaciones con las que intentaron simular que atendían a las víctimas, pero lo digo claro: de principio a fin, esta ley es una ley a modo, a modo del fiscal general”.

Debido a que se le hicieron modificaciones de redacción, se devuelve al Senado de la República para su revisión. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)