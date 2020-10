La Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, en lo general, la reforma que cede el control de los puertos a la Marina. Sin embargo, no todos los integrantes de la 4T estuvieron de acuerdo, al considerar que la militarización de estas zonas estratégicas, podría causar efectos no deseados, como explica la morenista Tatiana Clouthier.

“Hoy en día la Marina Mercante y el Transporte Marítimo generan alrededor de 16 mil empleos, la entrada en vigor de esta reforma pondrá en riesgo muchos empleos, y la situación que vivimos post covid no está como para estarle quitando más empleos. Le pregunté a la proponente si esta reforma la hubiera propuesto Calderón la hubiera aprobado y me dijo que no. La Ley se hace para todos y no acomodado para algunos”. (Por Arturo García Caudillo)