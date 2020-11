Diputados locales dieron luz verde a la reforma que permitirá mover los vehículos que participen en un choque laminero y no obstruyan por horas una calle o avenida.

Se trata de una modificación a la Ley de Movilidad para que la Policía Vial, peritos de la Secretaría del Transporte y hasta agentes municipales puedan levantar evidencia sobre los alcances con fotos o videos, elaboren un acta de los hechos y liberen la vialidad sin necesidad de esperar a la aseguradora, expone el presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez.

“Desgraciadamente hay mucha gente que simula accidentes vehiculares, entonces, le piden a los particulares que no se muevan hasta que llegue el ajustador, hemos platicado con ajustadores, hemos platicado con las aseguradoras y ellos ven que esta figura jurídica que es quien le da fe y legalidad a que efectivamente los videos y fotografías puedan ser una prueba para que se liberen las vialidades”.

Si no hay acuerdo entre las partes, solo el automóvil que no tenga seguro se irá al corralón. (Por Mireya Blanco)