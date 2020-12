La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, reformas a la Ley de Seguridad Nacional mediante las cuales se establece el marco regulatorio para la internación y permanencia en el territorio nacional de agentes extranjeros, como explica la legisladora de Morena, Guillermina Alvarado.

“Con esto, podremos saber de manera transparente y específica qué hacen los agentes extranjeros en nuestro país, pues desde hace más de 28 años nadie había atendido este tema. Lo ideal es traducir los tratados en leyes, no entendemos porqué en otros gobiernos no le dieron importancia a esto, ¿o será que no les convenía?”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial de los agentes extranjeros. El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)