La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó invitar al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a una reunión con legisladores previa a la discusión del Paquete Económico, para que explique a detalle los montos que solicitó como presupuesto para el 2022, así lo informa el vice coordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña.

“Acabamos de acordar que vamos a invitar a comparecer al presidente del INE, para que nos explique por qué quiere casi 19 mil millones de presupuesto. Es una locura. Y luego si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el compañero presidente el 21 de marzo del 2022, entonces es un tema relevantísimo”.

Sin embargo, debido a que el INE es un órgano autónomo, el consejero presidente no tiene obligación de comparecer ante los diputados, mucho menos ante el Pleno. De hecho, Córdova Vianello se reunió el pasado 10 de septiembre con el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, donde explicó ya los detalles del presupuesto solicitado. (Por Arturo García Caudillo)