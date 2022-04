Tras el cambio de fecha para la sesión en la cual se discutirá la reforma energética, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, encabezada por su coordinador, Jorge Álvarez Maynez, aseguró estar preparada para cualquier escenario, pues el partido en el poder no tiene palabra.

“No descartamos que vuelvan a traicionar su palabra, no la tienen. No cumplieron con la idea de un periodo extraordinario que le ofrecieron al PRI, no cumplieron después con la idea de discutirlo el martes. No tendrían por qué cumplir su palabra de sesionar el domingo, pero nosotros vamos a estar listos y vamos a actuar con seriedad y con normalidad también, porque no hay nada a que temerle. Los que se están comportando de una manera atípica, escondiéndose, modificando, sesionando en días que no son los días típicos días de sesión, cambiando constantemente las reglas del juego, pues son los del régimen”.

Y reiteró la postura de MC de votar contra la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. (Por Arturo García Caudillo)