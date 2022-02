Porque no están dispuestos a convertirse en parte de un teatro, los diputados de Morena abandonaron el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde sus homólogos panistas colocaron una maqueta de la llamada Casa Gris. Es la voz del coordinador de los morenistas, Ignacio Mier.

“La naturaleza del punto de acuerdo no tenía que ver con la escenografía, no había correspondencia entre el punto de acuerdo y la escenografía y como no nos gustan ese tipo de montajes teatrales, mejor decidimos salirnos. ¿Y no van a regresar coordinador? —Si continúa el montaje teatral, no”.

Y si bien este acto no terminó en enfrentamiento, en circunstancias completamente distintas, afuera del recinto, un grupo de representantes de la comunidad LGBTTT, incluida una diputada trans, se hicieron de palabras con los legisladores panistas Teresa Castell y Gabriel Quadri, a quien acusan de sostener conductas homofóbicas. (Por Arturo García Caudillo)