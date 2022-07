A pesar de que no existe consenso, pues la oposición ha dicho que no a la Reforma Electoral en los términos en que la propone el Ejecutivo, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ya inició la promoción de la iniciativa, como explica el legislador jalisciense, Hamlet García.

“Vamos a ir las plazas, a los mercados, a las colonias a informar a la ciudadanía sobre las bondades de la reforma electoral propuesta por el Presidente. A la par, se diseña el parlamento abierto aquí en San Lázaro, que se va a desarrollar en foros, como ocurrió con la reforma eléctrica. No necesitamos a la oposición para aprobar el parlamento abierto, pero estamos a la espera de que ellos hagan sus propuestas, de temario, de ponentes para que exista un consenso y entonces toda la ciudadanía se pueda informar de lo que se desarrolle”.

Explicó que Morena, PT y el Verde Ecologista iniciaron con la difusión de la Iniciativa en los 300 distritos electorales del país y la semana pasada tuvieron un debate en la Facultad de la Barra Nacional de Abogados. (Por: Arturo García Caudillo)