El Gobierno Federal y Morena no pueden sorprenderse de la decisión del INE de posponer temporalmente la revocación de mandato, pues desde el primer momento quedó claro que sin recursos económicos no habría posibilidad de hacerlo. Por ello es urgente que los diputados hagan las adecuaciones correspondientes para asignar dichos recursos, asegura la vice coordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán.

“Es urgente que se cite a la Comisión Permanente para que llame a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sesione y se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen recursos al INE y se pueda llevar a cabo la revocación de mandato”.

Lo que el INE requiere son recursos, agregó, no amenazas de juicio político ni amedrentamiento por parte del Gobierno. Si Morena quiere la revocación, pues que haga las adecuaciones presupuestales correspondientes. (Por Arturo García Caudillo)