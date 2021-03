A pesar de que el presidente de la República pidió hacer público el expediente relativo a la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, por ley, esto no es posible, así lo explica el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez.

“No es posible, no lo permite la Ley. Las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo. La Ley dice que no, y también está dentro de la Ley de Transparencia está la excepción expresa. La Fiscalía puede, en cualquier momento, consultar el expediente. Gran parte de lo que está hoy en el expediente son los aportes de la Fiscalía. El inculpado también la puede, libremente, incluso pedir copias de lo que esté en el expediente, bajo su responsabilidad”.

De hecho, aseguró que como no es portavoz de la Fiscalía General de la República, tampoco puede dar a conocer el contenido del expediente, aunque sí aclaró que la acusación es por la comisión de tres delitos, los cuales ya fueron hechos públicos en los medios de comunicación. (Por: Arturo García Caudillo)