La Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco acordó emitir exhortos a las distintas autoridades municipales para mitigar algunos de los efectos secundarios que ha tenido la pandemia, como el manejo de oxígeno y las restricciones para que los adultos mayores puedan acudir a hacer sus compras.

Mediante una reunión virtual, los coordinadores de las diferentes bancadas recordaron que se han presentado casos en los que a las personas de la tercera edad no pueden adquirir insumos básicos, por lo que se solicitará a las tiendas que establezcan protocolos especiales para generar las condiciones para que puedan ingresar.

También se hizo mención de la dificultad para la comprar de oxígeno, no sólo en la zona metropolitana, sino también en el resto del estado, por lo que se acordó exhortar a todas las autoridades que puedan involucrarse en este sentido para garantizar que quien lo requiera pueda tener el gas medicinal.

En el acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política no se habló de generar reglamentaciones sobre estos temas o de llevar el tema al pleno para buscar alternativas a estas problemáticas. (Por Aníbal Vivar Galván)