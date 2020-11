En la Cámara de Diputados hay opiniones divididas sobre la aprobación de la nueva ley para regular el uso del cannabis, y por ello deberá analizarse con detenimiento, como explica el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez.

“Hay una opinión dividida, me parece que hay coincidencia en términos generales en que avance en la parte médica, creo que eso es algo que se puede construir, y hay puntos encontrados, y no hay un acuerdo, no hay unanimidad en la parte lúdica. No es un tema que vamos a ver esta semana, seguramente en la siguiente. Hemos planteado parlamento abierto, ojalá se escuchen todas las voces y se tome la mejor decisión”.

Por lo pronto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió este martes la minuta procedente del Senado, y la turnó a comisiones, por lo que se prevé que su discusión se llevará a cabo la próxima semana. (Por Arturo García Caudillo)