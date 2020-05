Sin tocar su nómina ni renunciar a empleados supernumerarios que tienen asignados a sus oficinas o trabajos en calle, diputados locales anunciaron un recorte de cinco por ciento a su presupuesto como parte de los programas de austeridad planteados por el Covid-19.

El recorte será de apenas 50 millones de pesos de los 915 millones que tienen como presupuesto 2020 y de los cuáles, el 90 por ciento es para sueldos y salarios.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Erika Pérez, justificó no tocar la nómina en que nadie se puede quedar sin trabajo en medio de la contingencia.

“Ahorita tampaco como estamos pasando la pandemia despedir al personal que ya esta trabajando, no podemos ponerlos en riesgo de ya no tener una fuente de trabajo para las familias que depende de ello”.

Apenas en febrero pasado los diputados se autorizaron un incremento en el número de personal supernumerario que podían tener a su disposición. (Por Mireya Blanco)