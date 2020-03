Diputados locales están a la espera de que en las próximas horas el gobernador del estado envíe sus iniciativas en materia financiera ante las medidas extraordinarias que se han tomado por la propagación del Coronavirus.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez, explicó que mañana se dará trámite a la propuesta para ampliar la fecha de descuentos a los contribuyentes en el pago de refrendo.

El Estado puede hacer transferencias entre partidas siempre y cuando no superen el diez por ciento, pues de lo contrario, la petición tiene que pasar por el Congreso. Además, todavía hay capacidad de deuda:

“Si mal no recuerdo teníamos todavía entre tres mil y cuatro mil millones de pesos para voltear a ver temas de deuda, pero no es un tema que nadie del Ejecutivo lo haya puesto sobre la mesa”.

Los fondos para contingencias y emergencias, previstos inicialmente para desastres naturales, también podrían ser utilizados (Por Mireya Blanco)