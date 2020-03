En plena contingencia sanitaria por Coronavirus y el llamado a quedarse en casa, diputados locales sesionaron de forma extraordinaria para aprobar la reforma constitucional federal que hace universales todos los programas sociales de la actual administración.

Erika Pérez García, coordinadora de la bancada de Morena, justificó la urgencia de aprobar el acuerdo ante el periodo vacacional que se aproxima.

Dijo que esta reforma no se contrapone con los programas sociales que operan y son obligatorios en Jalisco.

“No, recordemos que apenas estamos en fase dos, no es, es un tema muy importante, efectivamente, porque recordemos que vamos a tener días inhábiles, entonces por eso era importante que sesionáramos en este momento que todavía no entramos a una fase grave del Coronavirus”.

A la sesión faltaron diez diputados: seis del PAN, tres de Movimiento Ciudadano y uno del PRI. (Por Mireya Blanco)