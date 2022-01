Aunque mantengan su postura de no aplicar una política de austeridad republicana, la Cámara de Diputados no insistirá en la intención de destituir al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama, asegura el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.

“No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el INE es un órgano colegiado, son once sus integrantes, yo creo que la opinión de los otros nueve puede pesar en el ánimo del presidente y de otro consejero que no comparte esta idea. Yo creo que evade responsabilidad. Yo confío, porque sé que son mexicanos de bien, que al final van a hacer un esfuerzo y van a sacar adelante la consulta. —¿Entonces no van a insistir en su destitución? —No, por parte de nosotros no. Hay una posición por parte de la presidencia de la Mesa Directiva, pero eso lo hace atendiendo las atribuciones que la Ley le confiere”.

Lo que sí refrendó fue la postura del Ejecutivo, que asegura que el INE es el instituto electoral más caro del mundo y debería reducir sus gastos. (Por Arturo García Caudillo)