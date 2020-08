La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local realizará mesas técnicas con colectivos y familiares para la revisión y discusión de los proyectos de dictamen sobre personas desaparecidas, declaración especial de ausencia y de víctimas.

Luego de que las organizaciones advirtieron que estos encuentros no se habían llevado a cabo y que a las reuniones en Casa Jalisco no se permitió el acceso de especialistas, la Comisión aprobó que las mesas para revisar la ley de desaparecidos serán el 17 y 18 de agosto, el 19 de agosto se revisará el dictamen sobre declaración especial de ausencia y el 20 la propuesta de ley de Víctimas.

Todas serán virtuales, expone el presidente de la Comisión, Jorge Eduardo González Arana.

“Mesas técnicas 17, 18, 19 y 20 de agosto para que posteriormente pues ya sea turnado a los mismos asesores para poder dar seguimiento y poder finalizar los trabajos y dictaminación de estas tres leyes”

Los colectivos pidieron que los documentos que salgan de esas mesas ya no sufran modificaciones en las oficinas de los diputados, pero eso no se ha acordado. (Por Mireya Blanco)