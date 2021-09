En una sesión donde se hizo un revoltijo de los procesos legislativo y se acusaron múltiples irregularidades, se consumó lo previsto: se ratificó por 10 años más al magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Juan Luis Gonzalez Montiel; pero al magistrado Adrián Joaquín Miranda Camarena, de la Quinta Sala, pese a contar con un dictámenes favorables, los diputados le negaron la ratificación.

El legislador Enrique Velázquez quien denunció ilegalidades desde el origen del proceso, acusó a la Mesa Directiva y otros diputados de violar la ley con tal de consumar la salida de Miranda Camarena, sólo por su relación con la Universidad de Guadalajara. La diputada Mara Robles, pidió a otros diputados no ceder a la presión que les ejercen personajes fuera del Congreso.

“A que nadie nos vuelva a insultar llamándonos títeres, a que no sea presionado, a que no sea chantajeado, a que no sea vapuleado en su honor y representación popular”.

La Comisión de Seguridad y Justicia ahora deberá lanzar una convocatoria para ocupar la magistratura vacante. (Por Héctor Escamilla Ramírez)