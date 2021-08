El Pleno de la Comisión Permanente aprobó convocar a la Cámara de Diputados únicamente a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para discutir el desafuero de los diputados Benjamín Huerta, de Morena, acusado de abuso sexual infantil; y Mauricio Toledo, del PT, a quien se investiga por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, de última hora se excluyó de la discusión, el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, debido a que cuenta con un amparo, como explica la diputada tamaulipeca, Mariana Rodríguez Mier y Terán.

“Si en esta Cámara de Senadores algunas y algunos compañeros no conocen la Constitución ese no es el problema de todo pueblo de México. Por eso nos negamos, no por todo lo que se ha estado diciendo aquí. Y las exhortamos y los exhortamos a que respeten la división de poderes, las instituciones, y particularmente las resoluciones emitidas por autoridad competente del Poder Judicial”. (Por Arturo García Caudillo)