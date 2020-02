Asegura el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui, que su Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para permitir que el rector sea electo por la comunidad universitaria, no ha sido retirada, sin embargo, ante la presión terminó por ceder.

“Sí la voy a retirar, pero no la voy a retirar por las recomendaciones de mi coordinador, la voy a retirar porque me parece que hay que ser sensibles ante las diferentes voces que hay dentro de la Universidad, y tampoco quiero abonar a que se tergiverse el tema. Sí la voy a retirar, lo vamos a hacer”.

Criticó al coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, por su falta de oficio, pues dos veces le solicitó retirar la Iniciativa.

“ yo no sabía que el rector de la UNAM pudiera tener tanta influencia en la coordinación de mi grupo parlamentario como para obligarlos a deslindarse de mi iniciativa. Quien me recomendó esto en las dos ocasiones fue mi coordinador, al cual respeto y admiro totalmente, pero me parece que sí hay una falta de oficio político, con todo respeto”. (Por Arturo García Caudillo)