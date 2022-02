El gasto de 25 millones de pesos para colocar la palabra Jalisco en el casco del piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, desató un debate en el Congreso, luego que se presentó un punto de acuerdo donde se solicitaría al ayuntamiento de Guadalajara y gobierno del Estado dar marcha atrás a lo que calificaron como un pago oneroso y excesivo cuando existen otras prioridades. El punto de acuerdo fue rechazado con 14 votos, hubo 10 a favor y dos abstenciones.

Los diputados Óscar Vazquez Llamas, Ángela Gómez y Chema Martínez de Morena, así como la diputada Mirelle Montes del PAN, se manifestaron en contra del gasto al afirmar que son otras prioridades y no existe evidencia que sea una inversión que en efecto reditúe a la entidad. La diputada Alejandra Giadans de Movimiento Ciudadano, defendió el uso de los 25 millones:

“Estará presente la marca Jalisco es México, propiedad de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, así como las marcas de Guadalajara, de Puerto Vallarta y Costalegre, que están impresas en el casco oficial de la competencia que se usará en los 23 grandes premios que comprende la temporada”.

Cuando menos el casco presentado hasta el momento, sólo incluye en la barbilla la palabra Jalisco y no destinos en particular de la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)