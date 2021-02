A pesar de que todavía no entra en vigor sus licencias, algunos de los diputados que solicitaron separarse del cargo con fines electorales, no acudieron a las comisiones que estaban programadas para el día de hoy.

En particular fueron dos comisiones las que no pudieron sesionar por falta de quórum: la de Higiene y Salud Pública a la que no asistieron los diputados Luis Munguía, Patricia Meza y Berenice Rivera de MC e Irma de Anda del PAN. Y la comisión de Estudios Legislativos, a la que faltaron Ricardo Rodríguez y Gerardo Quirino de MC así como Claudia Murguía del PAN.

La diputada morenista Erika Pérez García, quien preside Estudios legislativos, hizo este llamado a los demás diputados.

“Los únicos que estuvieron presentes fueron la diputada María Esther López Chávez y el diputado Jonadab Martínez García. Les hago un llamado a mis compañeros que tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y con el Congreso”.

Las licencias que fueron aprobadas en las últimas sesiones tienen efecto a partir del mes del mes de marzo. (Por Aníbal Vivar Galván)