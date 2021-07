El pleno del Congreso aprobó reformas a su Ley Orgánica para que los informes de actividades que realicen los diputados no reciban más apoyos económicos del Poder Legislativo.

La reforma señala que el Congreso podrá prestar instalaciones y bienes muebles para el desarrollo de estos informes de actividades, a entregarse y presentarse en octubre, pero ya no se destinarán partidas presupuestales para estas actividades. En el pasado los legisladores recibían bolsas de hasta 60 mil pesos para la presentación de sus informes, que derivaban en derroches en muchas ocasiones para la exposición de sus aspiraciones políticas y electorales.

En la misma sesión, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro y el magistrado Armando Ramírez, fueron ratificados en los cargos de magistrados dentro del órgano judicial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)