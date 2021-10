Entre reclamos y reiterados llamados al orden, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se engalló y respondió a diputados y diputadas de oposición, acusándoles de mentirosos y asegurando que acudió a comparecer y no a que lo regañen.

<“Yo vengo a comparecer, no a que me regañen. Usted lo que está diciendo es que yo soy un mentiroso, que no es cierto. Bueno, si lo que usted dice y si lo que dice es verdad, entonces aproveche para que se me castigue porque yo estoy aquí mintiendo, de acuerdo a lo que usted dice. Como no va usted poder demostrar que estoy mintiendo porque no lo estoy haciendo. No acostumbro a mentir. Entonces, con todo respeto a su calidad de diputada y a su calidad de mujer, pero no puedo evitarlo, le voy a decir que está usted mintiendo. Por tanto, es usted una mentirosa”. Por otro lado, aclaró que no se ha aprovechado de su posición para ubicar en Pemex a sus familiares, pues los que ahí laboran, ya lo hacían antes que él. (Por: Arturo García Caudillo)