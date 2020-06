El Coronavirus no da tregua en la Fiscalía de Jalisco que tiene hasta el momento casi una decena de contagios entre su personal, muchos de los cuales son mandos o directores.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informa que entre los enfermos de Covid-19 están el Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, el Director de Comunicación Social, la Directora de Asuntos de Género y el Director de Control de Procesos.

Sin embargo no sólo los funcionarios enfermos se han ido a sus casas para atenderse, sino que algunas áreas completas han sido aisladas por haber tenido contacto con los contagiados.

“Lamentablemente sí están aislados, áreas completas donde estamos haciendo el esfuerzo para que otras áreas cubran el trabajo y no se deje de investigar en el momento en que sea necesario pero sí traemos en este momento varios mandos de la institución.”

Días atrás se informó que toda él área de atención a feminicidios había sido enviada a cuarentena, y que mientras tanto él área de homicidios atendería las agresiones mortales cometidas contra mujeres. (Por José Luis Escamilla / Foto: archivo)