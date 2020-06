Los distintivos Fase Cero no son un semáforo de apertura para los negocios no esenciales, justifica el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Manuel Munguía.

Tras la confusión que privó ayer entre diversos establecimientos por tener la calcomanía y no poder reiniciar actividades, el funcionario dijo que todavía no están en la etapa de aperturas masivas y que los líderes de cámara o de comerciantes ya tenían conocimiento de cómo iba a operar la reactivación económica paulatina.

En el caso de los tianguis cada uno tendrá su protocolo de instalación.

“Y lo que se está haciendo es de acuerdo al tianguis en el que están, de acuerdo a las características que tienen, se están preparando también los protocolos de instalación en los tianguis como en El Baratillo ha habido unos tumultos de gentes tremendas, a pesar de que los comerciantes están acatando sus medidas y le están poniendo empeño”.

De los once mil distintivos que se solicitaron en Guadalajara para la Fase Cero, se han entregado siete mil. (Por Mireya Blanco)