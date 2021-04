El Distrito 20, con cabecera en Tonalá, Jalisco, es un amplio corredor urbano, populoso, en el que vive gente trabajadora que sobrevive con ingresos magros y en un clima de abandono, derivado de su postración económica y social, que no motiva o inspira a las autoridades a realizar acciones concretas, oportunas, generosas, que puedan contribuir a atemperar las plagas casi apocalípticas que afectan a más de 656 mil personas en las goteras de la zona metropolitana de Guadalajara.

Este distrito está integrado por la mitad de la población de Tonalá y todos los habitantes de los municipios de Acatic, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo. Su Lista Nominal de Electores suma 305 mil 96 personas con credencial para votar según datos actualizados por el Instituto Nacional Electoral al domingo 31 de enero del 2021.

LA SED.- Mientras que el 14% de la población de El Salto carece de agua potable de forma permanentemente en sus hogares y el municipio solo dota de 25 litros por persona al día a cada familia -la mitad de lo mínimo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, las industrias acaparan el 74 por ciento del volumen concesionado, revela el artículo científico “Aguas inseguras, el ciclo hidro social del agua potable en el Occidente de México”, publicado el 12 de agosto de 2020 en The International Journal of Justice and Sustainability.

El estudio, citado por la reportera Violeta Meléndez, en una nota informativa publicada por Mural el jueves 1 de abril del 2021, explica que este escenario constituye una violación al derecho humano al agua debido a que no solo se incumple con la dotación mínima vital en dicho municipio, sino que también existen problemas de calidad.

EL HORROR.- Las autoridades de Jalisco extrajeron un total de 113 cuerpos y otros restos humanos de una fosa clandestina localizada el mes pasado en El Salto, cerca de Guadalajara, en Jalisco, reseña una nota publicada por El Financiero el 23 de noviembre del 2020. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, informó la noche del domingo 22 de noviembre del 2020 del resultado de los trabajos de exhumación en ese sitio clandestino donde también se hallaron cuatro bolsas con indicios de restos humanos y dos cráneos. Hasta ese día se habían identificado 30 personas, 28 hombres y dos mujeres, señaló el funcionario.

LA CONTAMINACIÓN.- Son muy graves los daños y perjuicios ambientales en que viven casi un cuarto de millón de personas en Jalisco, la mayoría, niñas, niños y adolescentes, concluye el “Informe Especial. Área de influencia por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala”, publicado este año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Al estudiar conjuntamente la afectación por riesgo, vulnerabilidad e impacto, la influencia global por los contaminantes en el río Santiago es particularmente más alta en Puente Grande, Tonalá (84.64%); Centro de El Salto (84.56 %); Centro de Juanacatlán (84.50%); y Centro de Poncitlán (77. 05%). Los alcances de la contaminación por la actividad industrial se caracterizan por influir de forma significativa, tanto de forma potencial (riesgo), ya materializada (impacto) y los aspectos que deben reducirse para aumentar la resiliencia social y ambiental (vulnerabilidad), en la zona sur de Juanacatlán, señala el referido Informe.

Precisa: “Esta misma situación se presenta en la frontera sur de El Salto (en colindancia con el Canal del Ahogado), la zona limítrofe entre Juanacatlán y El Salto (particularmente en la zona de la cascada), así como Tololotlán y Puente Grande, en Tonalá”.

LAS ENFERMEDADES.- La contaminación del Río Santiago es una de las más graves en el país y provoca enfermedades renales y cáncer, entre otras, a las que están expuestos miles de jaliscienses, principalmente niños, que habitan en las cercanías de ese afluente, considerado el más sucio del país, reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al anunciar la intervención de su gobierno en un polígono de 18 municipios, el 6 de febrero del 2020.

Explicó que se observaría a una población infantil de aproximadamente 24 mil 244 menores de edad en municipios como El Salto, Juanacatlán, Poncitlán, Ocotlán y Chapala, que bordean el Río Santiago.

LA INSEGURIDAD.- “Ayer viajando a Tepatitlán para hacer radio del juego de Tepa junto con Jerónimo Camberos y Raymundo González a la altura de Acatic fuimos interceptados por 4 tipos que nos encañonaron a punta de pistola y que al ubicarnos como periodistas nos dejaron ir. Nos salvó dios no cabe duda”, escribió en Twitter el comentarista David Medrano el pasado 26 de febrero del 2021.

Una familia de Zapopan -tres adultos y dos menores- que regresaba de sus vacaciones en la Ciudad de México desapareció el 24 de marzo del 2021, publicó Mural el pasado jueves 1 de abril del 2021. Los desaparecidos: Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35 años; su pareja Jimena Romo Jiménez, de 24; su hija Julia Isabella, de año y medio, así como Virginia Villaseñor Cabrera, hermana del hombre, y el hijo de ella, Íker Fabricio Escoto Villaseñor, de 9 años.

“Todo indica que ellos agarraron la salida por Vallejo, salieron por Querétaro y obviamente todo lo que es el Estado de Guanajuato, lo que es Celaya, Silao, Salamanca y entraron al Estado de Jalisco, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlán y en Tepatitlán se desvían hacia Acatic”, recordó el tío de Jimena, Salvador Rivera, en la nota citada.

El pasado lunes 5 de abril del 2021 la Fiscalía General de Jalisco informó que por su presunta participación en la desaparición forzada de los cinco integrantes de la familia Villaseñor, siete policías de Acatic fueron detenidos, entre ellos el Comisario y jefe de la corporación.

LA VIOLENCIA.- El domingo 28 de febrero del 2021 el periódico español El País publicó: “Un grupo de hombres armados asesinaron a 11 personas, entre ellas un menor de edad, en un ataque en el municipio de Tonalá, Jalisco. Las víctimas, principalmente albañiles y herreros, tomaban una cerveza afuera de una casa particular de la colonia La Jauja a las 18.30 del sábado (27 de febrero del 2021) cuando los sicarios aparecieron a abrir fuego”.

Agrega: “La Fiscalía local ha informado de que los agresores viajaban en una camioneta y un coche compacto. No hay detenidos y no existen vídeos del atentado en las cámaras públicas, según las autoridades”.

Todos los males se han reunido en esta amplia franja del dolor, el abandono y el desencanto.

¿Tendrán, algún partido o candidato, el bálsamo para suavizar tanto dolor? ¿Habrá todavía esperanza en el corazón de la gente de este distrito para depositar su confianza en algún autoproclamado profeta del bienestar y la buenaventura? ¿Lo veremos en los comicios del próximo 6 de junio del 2021? (Por Pedro Mellado Rodríguez / Gráfico: con información del Instituto Nacional Electoral)