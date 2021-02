La ciclovía de la calle Gigantes llegó ya al Mercado del Campesino y divide opiniones.

Si bien no se colocaron (…) ni trazó balizamiento en el área de estacionamiento o de carga y descarga clientes y empleados opinan.

“Pues ahí no pusieron boyas, dejaron libre aquí en el mercado para que entraran y salieran los carros como en las cocheras de las casas, pero perfecto a mi se me hace bien la vía”.

“A mi no me agrada porque si esto andan los de las bicicletas y no dejan estacionarse y no dejan hacerse para acá, aquí con (…) nos van a quitar el lugar, pero ya va”.

Cabe mencionar que por su complejidad y su trazo, el Mercado del Campesino fue uno de los sitios donde mayor socialización hubo de la ciclovía de la calle Gigantes. (Por José Luis Jiménez Castro)