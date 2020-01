Nuevamente los 53 pesos de aportación obligatoria a la Cruz Roja divide opiniones a la hora de pagar este año el refrendo vehicular.

“Apoyarla si/…¿Con gusto usted da a la Cruz Roja?/…Claro que si/…¿Y usted?/…Mire, yo tengo 45 años que no ocupo la Cruz Roja, ahí en mi casa hay una base de esas y va uno y le cobran a uno, cómo esta?/…¿Y usted como vé, va a cooperar con la Cruz Roja?/…No, pues de todos modos hay que cooperar para todo ya, aquí no nos queda de otra, pero si hay que cooperar/…¿Usted coopera con gusto con la Cruz Roja?/…Pues si, cooperamos como no, con mucho gusto”.

Estos 53 pesos obligatorios en el pago del refrendo vehicular, incluye también apoyo al Hogar Cabañas. (Por José Luis Jiménez Castro)