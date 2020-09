Opiniones divididas entre vecinos de la colonia Providencia sigue generando la restauración que realiza el Ayuntamiento de Guadalajara de los 10 Arcos del Parque Silviano Barba sobre avenida Providencia y la calle Rubén Dario

“Se protege más la estructura porque estaba muy dañada pienso que ese es el razonamiento”

¿Y usted cómo ve? Pues mire la verdad no es un tema que me desvele pero me gusta el ladrillo aparente pero tal vez ya estaba en un estado de deterioro que necesitaba algo de protección, no sé si es la mejor solución”

Se trata de los 10 Arcos que hasta antes de la restauración por sus ladrillos y fachada original era el escenario de fotografías para bodas y XV años pero hoy con su nuevo color pastel ya divide opiniones. (Por José Luis Jimenez Castro / Foto: Juan Martínez)