En el Parque de Los Colomos se están muriendo de hambre los caballos, así lo denuncian a través de un video trabajadores de esta área.

En el video se observan unos 20 caballos, la mitad flacos, sucios y desnutridos, y por lo menos, uno ya está muerto.

En el video, uno de los trabajadores denuncia.

“Esto es aquí en Los Colomonos. No nos dejan trabajar, no les dan oportunidad de pasearlos en el bosque, ya que hay mucha hierba para que coman los animales. No nos dejan trabajar”.

Señalan que desde que inició la pandemia el Ayuntamiento de Guadadalajara no les ha permitido trabajar con sus caballos y por lo tanto no hay comida y se están muriendo. (Por José Luis Jiménez Castro)