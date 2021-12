La policía de Guadalajara ha documentado tres agresiones contra hombres por parte de feministas

La comisaría de la policía de Guadalajara tiene registro de al menos tres agresiones contra hombres por parte de grupos feministas en el parque de la Revolución en los últimos cuatro meses.

El comisario Juan Pablo Hernández indica que en al menos dos de los casos se trató de golpizas porque los varones se cruzaron por donde las mujeres se reúnen para vender o intercambiar cosas, en el espacio al que han llamado “La Mercadita”.

“Sobre todo esta última cuando platicábamos con el joven para saber si tuvo algún altercado previo, en la entrevista lo que nos refería es que el solo iba caminando y no sabía que no podía cruzar por ese punto y es cuando es agredido. Nos refería que no es de la zona por lo cual desconocía las costumbres que últimamente se han estado llevando a cabo en ese punto”.

Se cuestionó a la fiscalía del estado el número de denuncias que se han presentado por agresiones de este tipo, sin embargo la dependencia no ha contestado. (Por José Luis Escamilla)