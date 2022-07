Después de que México dejó ir el boleto, República Dominicana aprovechó las condiciones y venció por cuatro goles a dos a Guatemala para clasificar al mundial de futbol sub 20 y a por primera vez en su historia a los Juegos Olímpicos que en esta ocasión se llevarán a cabo en el 2024 en París.

Los dominicanos perdían por dos goles a cero y tuvieron que venir de atrás para empatar el marcador. La igualada se mantuvo en los 90 minutos y el tiempo extra, por lo que el ganador se definió con tandas de penales. Aquí los guatemaltecos cayeron por 4 a 2.

Otro que regresa a las olimpiadas es Estados Unidos que venció en la otra semifinal del Campeonato Sub 20 de la CONCACAF a Honduras por tres goles a cero. Los norteamericanos regresan a unos juegos olímpicos luego de 16 años de ausencia.

Por cierto que luego del fracaso, ayer regresaron los integrantes de la selección mexicana sub 20 y lo hicieron en silencio. Tantos los jugadores como el cuerpo técnico, encabezado por Luis Ernesto Pérez, recogieron sus maletas en el aeropuerto y rompieron filas sin dar declaraciones a los medios de comunicación que los estaban esperando. (Por Juan Carlos González / Foto: @sedofutbol)