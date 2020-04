El malecón está en silencio, no hay empleados de restaurantes llamando clientes, no hay personas tomando fotografías, no hay bullicio, no hay nadie frente a la iglesia: en los sitios turísticos por fé o por diversión la imagen es histórica.

Esa misma imagen contrasta con salidas carreteras abarrotadas, con pobladores de la Riviera Narayit que colocaron barricadas de tierra y escombro para cerrar sus pueblos, con grupos de ciudadanos que impiden el acceso a los paseantes… y entonces ¿dónde están los turistas?… Escucha el reportaje completo. (Por Mireya Blanco)