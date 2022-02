Regresó este miércoles a México el patinador jalisciense Donovan Carrillo, luego de quedar en el lugar 22 del patinaje artístico sobre hielo, de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022; Carrillo fue recibido en la Ciudad de México por Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, quien le prometió más apoyo, rumbo al próximo ciclo, pese a que en los nuevos lineamientos, se deja en claro que no puede recibir más de 9 mil pesos mensuales.

En el aeropuerto Benito Juárez, acudieron decenas de aficionados y esto dijo el jalisciense.

Para mi un privilegio de compartir con ustedes todas mis emociones, estar en México luego de cumplir mi suelo, de toda la gente que me recibe estoy muy contento, y no no puedo esperar más para seguir compartiendo de todo lo que se vivió en Beijing”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoConade)