El uso de jeringas no adecuadas en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 provoca la pérdida de una de cada seis dosis que incluyen los viales proporcionados por la empresa Pfizer.

El manual de la Agencia Europea de Medicamentos señala que la aplicación de la vacuna debe ser con jeringas de volumen muerto bajo, pues de cada frasco se deben obtener seis dosis, cada una de tres décimas de mililitro.

Si se utilizan jeringas y agujas convencionales, puede no haber volumen suficiente para extraer una sexta dosis del mismo vial.

Si la dosis no se completa, el frasco debe desecharse.

El costo de las jeringas de volumen muerto bajo, usadas por ejemplo en la aplicación de insulina, es más elevado que una convencional.

En diversas fotografías y videos compartidos por el IMSS, se evidencia que en varias sedes de vacunación en Jalisco y México se usan jeringas normales.

A Jalisco han llegado 34 mil 125 dosis, de las cuales cinco mil 687 estarían comprometidas por no usar jeringas adecuadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)