Continúa siendo un misterio porque en el Mercado Alcalde se cobra una tarifa para dar servicio de sanitización al ingresar al inmueble.

Esta mañana locatarios inconformes con la medida pretenden dialogar con el Director de Mercados del Ayuntamiento pues llevan semanas pagando de 50 a 100 pesos a un representante de los comerciantes. Aquí una inconforme:

“Entonces la primera semana fueron 100 pesos algunos locatarios pegaron otros no estamos de acuerdo, van 2 semanas que se cobran 50 pesos por local que también muchos no estamos de acuerdo a veces no hablamos por el miedo a las represalias a que te señalen a qué esto, entonces no estamos de acuerdo”

Los locatarios inconformes del Mercado Alcalde mostraron recibos con los cobros, pero sin firma ni concepto. (Por José Luis Jiménez Castro)