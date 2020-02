El dueño de el pitbull que el pasado sábado atacó y provocó la muerte a un niño de siete años, pidió que el can sea sacrificado. Sin embargo, a decir del alcalde Pablo Lemus, si alguna institución o persona quiere hacerse cargo del can, con los riesgos que ello implica, tiene hasta el lunes para salvarle la vida.

“Es decir, el ya no quiere poner en riesgo a ninguno de sus vecinos, y pidió a Protección Animal que se sacrificara; evidentemente nosotros estamos a la espera también de si alguna persona quiere adoptar a esta mascota se la podemos entregar, no hay ningún problema”.

La tragedia ocurrió en la colonia Lomas de la Primavera, luego que el menor cayó de un árbol cuando cortaba guamúchiles y se precipitó a la azotea donde se encontraba el perro.

El edil mencionó que a la madre del menor fallecido y a sus hermanos se les está prestando atención psicológica por medio de tanatólogos, además que se les apoyó con los gastos funerarios, al ser personas de escasos recursos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)