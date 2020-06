Dueños de bares, antros y centros nocturnos piden que autoridades les apoyen condonándoles el pago de las licencias, pues afirman, es uno de los gastos más onerosos en su operación diaria.

Explican que aunque dura en seis o siete meses sin operar, la licencia no se las dejan de cobrar.

Agregaron que en su caso no es viable tramitar los créditos y apoyos ofrecidos por las autoridades estatales.

El presidente del Consejo de bares, discotecas, y centros de espectáculos de Jalisco, César García Álvarez, mencionó.

“Pues más que pedirles apoyo económico que obviamente sería bienvenido de las autoridades, queremos ver cómo es posible la condonación… por ejemplo, habían dado una prórroga para las licencias que se vence ahora en junio y nosotros todavía no podemos abrir”.

Señalan que el único camino viable para ellos es la reactivación y así evitar más recortes de personal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)