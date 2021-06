En el periodo en que la Universidad de Guadalajara tuvo sus clases sólo en línea, más de la mitad de los estudiantes que actualmente cursan el primer o segundo semestre del nivel bachillerato no se conectaron a las lecciones de los profesores, por lo que no se sabe si se presentarán ahora que se autorizó el regreso escalonado a las aulas, indicó el director del Politécnico Jorge Matute Remus, Luis Alberto Robles.

“Pero e nos están presentando a las clases virtuales la mitad. ¿Cuántos van a venir a la presencialidad?, esa es una pregunta que todavía no podemos contestar por varias razones: una, algunos los chavos no se adaptaron a la modalidad y desertaron. Otra, algunos papás nos han manifestado su inquietud, su preocupación, su miedo de que su hijo salga, regrese y contagie, y no los van a dejar venir, literal”.

Agregó que en el caso de su plantel se tiene el registro de 750 alumnos en primer y segundo semestre, divididos en ocho grupos de cada nivel, por lo que habilitarán 16 salones para recibir a un tercio de alumnos cada grupo, esperando que lleguen todos los que fueron citados. (Por Aníbal Vivar Galván)