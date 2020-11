Por lo menos durante el mes de diciembre ya no se rolarán días a la semana para que se instalen tianguis en Guadalajara. Así se acordó este mediodía entre autoridades y tianguistas, quienes acudieron a la presidencia municipal.

El representante del tianguis del Batallón de San Patricio, Julio César Quiroga, explica:

“Nada más diciembre… Ahorita, por lo pronto, nada más diciembre ¿Y en enero? En enero, conforme vayan viendo si seguimos el protocolo de sanidad, ver qué se podía hacer. No hubo promesa, no hubo promesa en realidad para enero”.

Este acuerdo incluye a todos los tianguis del municipio de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro)