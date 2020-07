Durante el mes de junio, en Jalisco se perdieron 485 empleos cada día, revelan cifras el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En un mensaje a través de redes sociales, el gobernador, Enrique Alfaro, explicó que durante el sexto mes del año, cuando empezó la reactivación económica, se perdieron 14 mil 559 fuentes de trabajo.

En total, en lo que va del año, casi 57 mil personas se han quedado sin trabajo en la entidad.

“Y estamos concentrados en generar las condiciones para que nuestra economía levante la cabeza y se convierta en un motor de la recuperación nacional, pero para lograrlo no podemos descuidar el tema de la salud, tenemos que hacer todo lo que esta nuestro alcance para no volver a parar, eso sería terrible para el estado, sería un golpe muy muy duro, nosotros queremos aguantar, queremos cuidando la vida y la salud de los jaliscienses mantener el trabajo y la recuperación de nuestra economía, pero para ello, necesitamos del apyo de la gente, necesitamos que quienes no tengan que salir de su casa puedan ayudar al estado quedandose en ella”.