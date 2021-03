La Ciudad de México anuncia que durante la Semana Santa se vacunará a los adultos mayores de las alcaldías que no han entrado al Plan Nacional de Vacunación, así lo comenta la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“La próxima semana iniciará ya la vacunación en el resto de las alcaldías que no han sido vacunadas. Obviamente esto depende siempre de la llegada de la vacuna, pero nos han informado que en efecto llegará la próxima semana, de tal manera que el domingo estaremos informando con todo detalle el programa de vacunación, pero podemos adelantarles que estamos esperando que a partir del martes podamos iniciar la vacunación en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Y a partir del viernes, el viernes santo, de Semana Santa, estaremos iniciando la vacunación en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero”.

Dijo confiar en que no habrá una tercera ola de contagios, y por ello hizo un nuevo llamado a respetar las medidas de protección sanitaria. (Por Arturo García Caudillo)