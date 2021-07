El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no buscará la candidatura presidencial por otro partido que no sea Morena y esperará paciente a que salga la convocatoria para suceder a Andrés Manuel López Obrador: “Tengo la protección del Santo Niño de Atocha, siempre la ha tenido, así es que estoy muy tranquilo. Reitero que estaré puntual a la cita con la historia. Yo soy un hombre de fe, creo en Dios. El hecho de que no me mencione el ciudadano presidente a mí no me molesta ni me ofende. Es más creo que es normal, porque yo estoy en un poder soberano, independiente, autónomo y fue él cuidadoso y pulcro en su referencia”.

Y aclaró que él será un aspirante normal y no un ambicioso vulgar en torno a la sucesión presidencial (Arturo García Caudillo)