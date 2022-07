Rechaza el canciller Marcelo Ebrard, haber violado la ley electoral por acudir a las asambleas informativas de Morena en varias entidades del país y, por tanto, negó estar en campaña.

“Hay reglamento para todo, hasta para recibir bastones. Yo lo que diría es no estamos ahora en campaña, los tiempos de campaña establecidos por la legislación electoral mexicana son en el año 2024. Por ejemplo, el ir a un evento de Morena en un estado yo no veo por qué sea un acto anticipado de campaña, ¿de qué? Si estás yendo en día inhábil, estás participando como cualquier ciudadano en un evento de tu partido. En fin, no veo dónde estaría la violación ahí. Mientras no se utilicen recursos públicos para promover el voto, que está prohibido por la Ley, y ahora es delito grave, pues no creo yo que estemos en el supuesto de que se esté violando ninguna ley por estar yendo a eventos de esa naturaleza”.

Y es que apenas esta semana, el INE y el Tribunal Electoral prohibieron a los aspirantes a convertirse en el candidato de Morena rumbo a la elección presidencial, organizar, convocar o realizar eventos proselitistas similares a los celebrados en el Estado de México y Coahuila durante el mes de junio. (Por Arturo García Caudillo)