La joven Soraya Carranco es una ecuatoriana que junto con sus tres compañeras llegó hace siete meses a la ciudad para estudiar un doctorado en la Universidad de Guadalajara.

El problema es que ahora no puede regresar al Ecuador, pues debido al Coronavirus todas las fronteras de su país fueron cerradas:

“Tengo ya todo cubierto, mi trámite, las autoridades de la Universidad me han ayudado y todo, ahora sólamente estoy esperando que el gobierno del Ecuador y de acuerdo a cómo se desarrollen los acontecimientos del Coronavirus me permitan regresar a mi país -¿Y por el momento no se lo permite?- Por el momento, no hay cómo porque por medidas de seguridad y de prevención”.

Como Soraya decenas de extranjeros de Guadalajara no pueden regresar a su país mientras no pase la alerta sanitaria por el Coronavirus. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)