Con el fin de ayudar a personas que sufren ante la crisis económica por el Coronavirus, el entrenador de boxeo, el tapatío Eddy Reynoso anunció en una videoconferencia con el Consejo Mundial de Boxeo, que donará dos mil 500 despensas.

“Voy a regalar dos mil 500 despensas más o menos para la gente más necesitada de Jalisco porque sí es un problema, hay gente que no puede salir a la calle, a uno que le ha ido bien hay que poner granito de arena para la gente que no la está pasando bien”

Por otro lado Eddy informó que el ex campeón mundial de peso pesado, Andy Ruiz será entrenado a partir de este año por él, y solo espera que termine la situación del COVID-19 para comenzar su labor.

“Llegamos a un acuerdo, cuando pase esto de la pandemia veremos qué sigue para él, cómo nos podemos acomodar, cómo quiere trabajar y echarle ganas, creo que tiene futuro. Andy demostró que está para esos niveles, dicen que es indisciplinado, creo que si alguien fue campeón mundial debe tener algo de disciplina, no todos son igual de trabajadores o disciplinados, al final alguien que llega a campeón que tiene algo en especial”.

Reynoso aparte de entrenar al Canelo Álvarez, tiene en su equipo a los campeones: Ryan García, Óscar Valdez, y Julio César Martínez. (Por Martín Navarro Vásquez)