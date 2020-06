Uno de los puntos donde más se ensañaron con pintas los manifestantes el sábado pasado fueron los edificios de la Universidad de Guadalajara de avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, tanto el edificio administrativo como el Paraninfo.

Aquí, a las consignas ya plasmadas por grupos feministas se agregaron muchos más que todavía no se borran, estos en contra de la Policía, las autoridades de seguridad, el gobernador del Estado y hasta la FEU.

Las puertas de vidrio del edificio administrativo ya fueron limpiadas, pero paredes, pisos, muros, barandales y monumentos aún no, esto incluye el reloj de sol y las figuras de Enrique Díaz de León, José Guadalupe Zuno, fray Antonio Alcalde y Constancio Hernández Alvirde.

La Universidad de Guadalajara aún no informa si estas últimas consignas de seguridad plasmadas en sus edificios también serán analizadas antes de ser borradas. (Por José Luis Jiménez Castro)