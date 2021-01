La mitad de los jaliscienses temen a los efectos adversos que pudiera traer cualquiera de las vacunas contra el Covid-19 que se apliquen en la entidad, reveló un estudio desarrollado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica.

Los resultados de la investigación señalan que a 12 por ciento de la población le preocupa el país de origen de la vacuna que les colocarán.

El 50 por ciento aboga porque les toquen vacunas de Estados Unidos e Inglaterra, 21 por ciento de Alemania, 19 por ciento de Rusia y sólo tres por ciento la vacuna China.

Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística del IIEG, señaló que uno de cada 10 no está dispuesto a inocularse.

“Del total de personas que contestaron el cuestionario, pues el 76.3 considera que si se va a vacunar, un 9.8 dijo que definitivamente no se vacunaría y hay un 14 por ciento, es un porcentaje alto de duda, que todavía no ha decidido si optará por vacunarse o no”.

Seis de cada 10 encuestados dijo que no estaría dispuesto a pagar por la vacuna contra el Covid-19. (Por Héctor Escamilla Ramírez)